3. Uluslararası Altın Medya Ödülleri sahiplerini buldu

3. Uluslararası Altın Medya Ödülleri hafta içi görkemli bir törenle sahiplerine takdim edildi. Ünlü manken Tuğba Özay ve ünlü oyuncu Wilma Elles'in sunuculuğunu üstlendiği geceye birbirinden ünlü isimler de katıldı.

3. Uluslarası Altın Medya Ödülleri salı akşamı sahiplerini buldu. Sanat, magazin, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin akın ettiği gece de ödüller sahiplerine verildi. Ünlü organizatör ve iş insanı Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla hayat bulan gece Maltepe Kuğu Gölü İstanbul'da gerçekleşti.

ÖZAY VE ELLES SUNDU

Dünya'nın her yerinden geceye katılım üst düzeydeydi. Gecenin sunucusu ünlü manken ve sanatçı Tuğba Özay ile oyuncu ve manken Wilma Elles olurken; kırmızı halı sunucuları Türkiye'nin tescilli güzeli Nevide Çiçek, model ve reklam yüzü olan Buse Ilgaz, magazin muhabiri Eda Acar ile "A'dan Z'ye" programının sunucusu İlknur Özkuş oldu.

KADINA ŞİDDETE KARŞI TEK YÜREK OLDULAR

"Kadına Şiddet İnsanlığa İhanet" sloganı ile düzenlenen törende gecenin başlangıcında Enes Furkan Bilgiçli'nin tüm ekibi sahnede şiddet sonucu ölen tüm kadınların isimlerini pankartlar halinde ellerinde taşıdılar. Gecede kadına şiddete duyarlılığı ile bilinen ünlü takı markası "Tükkan Accesorıes"ın sahibi Müge Ürer İnan tüm konuklara özel tasarım ürünlerinden hediye etti.

ÖDÜL ALAN İSİMLER

Gecede "En Çok Okunan Haber Sitesi Ödülü" Haberler.com'a verildi. Ödülü Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur adına haber müdürleri Ayça Elal Kurtuluş ve Olgun Kızıltepe aldı. "En İyi Yönetmen Ödülü"nün sahibi Burak Akan olurken, ünlü yönetmen ödülünü Uğur Arslan'ın elinden aldı. Gecede ayrıca ünlü sanatçı Yılmaz Morgül yılın Türk sanat müziği sanatçısı ödülünü alırken; Klass Magazin, Hababam Sınıfı, Kanal7 Haber Hülya Seloni, Neshe, İbrahim Konar Kanal D muhabiri, Volkan Kamber Kanal D kameramanı, Reşit Kemal, Aleyna Dalveren, Burak Akan, Beyaz Magazin, Show Haber, Ceylan Bozkurt, Bertan Arslan, Kürşat Gürel, Fatih Bulut, Seren Uzun, Fundy, Best Life Dergi, Bonne Vie Dergi, Smile Life, Oksana Kuznetsova, Seda Atçı, Tuğba Ulusan ve Uğur Arslan ödüle layık görüldü.