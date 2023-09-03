10 Yıl Sonra Gelen İkizler Anne Babalarıyla Yan Yana Toprağa Verildi

10 yıl sonra gelen ikizler anne babalarıyla yan yana toprağa verildi

DENİZLİ - Trafik kazasında hayatını kaybeden ikizler, 10 yıl kendilerini bekleyen anne ve babalarıyla birlikte yan yana toprağa verildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Cankurtaran Kavşağı yakınlarında meydana gelen 5 ayrı kazada, 12 araç birbirine girdi. Önünde devrilen otobüsten kaçmak için direksiyon kıran 20 ADG 289 plakalı hafif ticari araç, karşı şeride geçerek il merkezinden aldığı yolcuları Kale ilçesine götüren 20 K 0055 plakalı ilçe minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsle çarpışan hafif ticari araçta bulunan sürücü Yiğit Mutluluk, anne Mevlüde Mutluluk ve 19 yaşındaki Eren Mutluluk olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan baba Ramazan Mutluluk ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Baba Ramazan Mutluluk, anne Mevlüde Mutluluk, 10 sene bekledikleri ve görülen tedavi sonrasında dünyaya gelen ikiz çocukları Yiğit Mutluluk ve Eren Mutluluk Kale ilçesinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.