Yaşam Çiçeği Derneğinden köy çocuklarını ısıtan yardım
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Yaşam Çiçeği Derneğinden köy çocuklarını ısıtan yardım

02.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:11
Yaşam Çiçeği Derneğinden köy çocuklarını ısıtan yardım

Yaşam Çiçeği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ardahan'ın Göle ilçesindeki köy çocuklarına kışlık kıyafet, ihtiyaç sahibi ailelere de gıda yardımında bulundu.

Yaşam Çiçeği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ardahan'ın Göle ilçesindeki köy çocuklarına kışlık kıyafet, ihtiyaç sahibi ailelere de gıda yardımında bulundu.

İstanbul'dan kente gelen Yaşam Çiçeği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuğçe Kılıç ve üyeler, Göle ilçesine bağlı Kuytuca köyündeki öğrencilere kışlık kıyafet, ihtiyaç sahibi ailelere de erzak yardımı yaptı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve uzun sürdüğü yöredeki çocuklar, kışlık yardımlarla büyük sevinç yaşadı.

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Dernek Başkanı Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da kış mevsiminin başlaması ile ülkenin soğuktan etkilenen illere bağlı köylerine yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Derneğin kurulduğundan günden bu yana Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinde yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde karantinadan yeni çıkmış Kuytuca köyü için neler yapabileceğimizi düşündük. Son testleri negatif olan köy halkının ihtiyaçlarını gidermek adına eksi 10 derecede okuma mücadelesi veren çocuklarımıza kışlık kıyafet, ihtiyaç sahibi ailelerimize de erzak yardımı yaptık. Aynı zamanda onların yanında olmak, gönüllerini kazanmak istedik. Kuytuca köy halkına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyorum, bizi çok güzel karşıladılar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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