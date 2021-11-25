Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölümde ne olacak? Yasak Elma 122. Bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yasak Elma dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yasak Elma 122. fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 122. bölüm fragmanı izle!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kumru'nun şahitliğiyle boşanmayı kabul etmez. Kumru ise Çağatay ve Yıldız'ın bir an önce ayrılmasını istiyordur. Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşması herkesin dikkatini çekerken, Kumru bambaşka bir plan yaparak bütün dengeleri değiştirecektir…

YASAK ELMA 122. BÖLÜM FRAGMANI

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