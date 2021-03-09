Yasak Elma Şahika öldü mü? Şahika diziden ayrılacak mı?
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Yasak Elma Şahika öldü mü? Şahika diziden ayrılacak mı?

09.03.2021 00:19 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:27
Yasak Elma Şahika öldü mü? Şahika diziden ayrılacak mı?

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8 Mart Pazartesi günü yayınlanan Yasak Elma dizisinde Şahika karakterinin saldırıya uğraması diziden ayrılacak mı? sorusunu akıllara getirdi. Peki, Yasak Elma Şahika öldü mü? Şahika diziden ayrılacak mı?

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, dizinin yeni bölümünde olacak mı? Dizide rol arkadaşı Eda Ece, Şahika karakterinin diziden ayrılmayacağını dile getirdi.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali, Ender'in konuşması sonrası Mahmut'tan şüphelenmeye başlar ve Mahmut- Şahika ilişkisini çözerek ikisinden de bir seferde kurtulma planı yapar. Çağatay, Emir ve Caner sayesinde Cansu'dan kurtulmanın çaresini bulur ve bir plan yaparlar. Çağatay her şeyi düzeltecekken, umulmadık bir ziyaret onu alt üst edecektir.

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