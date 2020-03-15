Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi
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Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi

Şu ana kadar 6 vakanın görüldüğü ülkemizde salgına karşı önlemler alınırken dizi setlerinin devam etmesi Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece'yi kızdırdı. Ece, sosyal medyada hesabından "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor" notunu düşerek tepkisini gösterdi.

15.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:52
Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 5 bin 400'ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs ülkemizde de görüldükten sonra sıkı önlemler alındı.

SETLERİN DEVAM ETMESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Okulların tatil edilmesi, AVM'lerin belirli saatlerde açık olması ve virüsün etkili olduğu ülkelere seyahatin yasaklanması gibi alınan önlemler sonrası dizi setlerinin devam etmesi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Eda Ece'yi kızdırdı.

"SETLER DEVAM EDİYOR"

Twitter hesabından koronavirüsle ilgili binlerce önlemin içerdiği paylaşım yapan güzel oyuncu, "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor" notuyla yapım şirketlerine göndermede bulundu.

SET ÇALIŞANLARINDAN DESTEK GELDİ

Ece'nin paylaşımına birkaç set çalışanından destek geldi. Bazı kullanıcılar uykusuzluk ve yetersiz beslenmenin bağışıklık sistemini güçsüz kıldığı set ortamında, virüse karşı korunma kurallarını uygulamanın mümkün olmadığını ileri sürerek oyuncuya destek oldular.

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Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi

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Eda Ece'den dizi setlerine koronavirüs tepkisi

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