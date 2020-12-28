Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? "Halit yaşıyor mu?" Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle!
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Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? "Halit yaşıyor mu?" Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle!

28.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:03
Yasak Elma ne zaman, saat kaçta?

FOX TV'nin iddialı yapımlarından biri olan Yasak Elma, hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde güçlü bir izleyici kitlesine sahip. Entrikalarının yanında komedi sahneleriyle de çeken Yasak Elma bu hafta 91. bölümüyle seyircilerin karşısında olacak. Peki heyecanla beklenen Yasak Elma ne zaman saat kaçta? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı!

FOX TV Yasak Elma, Med Yapım imzalı, ilk bölümü 2018 yılında yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan, son yılların hem Türkiye hem de yurt dışında en sevilen dram ve komedi türündeki yapımlarından biridir. Her hafta heyecanla beklenen Yasak Elma 91. Bölüm ile bu hafta seyircilerle buluşacak! Peki Yasak Elma ne zaman saat kaçta yayınlanacak? İşte! Yasak Elma yeni bölüm fragmanı!

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yasak Elma dizisi geçen hafta 90. bölümü ile seyircilerle buluştu ve yine son bölümü ile eğlenceli anları ekrana taşıyan taşıdı. 90. bölümde Şahika'nın kendini bambaşka biri olarak tanıtıp, Feride'ye yaklaşması, Yıldız ve Çağatay ilişkisinde sorunlara neden olur. Ender takip edildiğini anlar ve uzun zamandır saklanan büyük bir sırrın ipucunu buldu. Son bölümde Ender'in Halit'in yaşadığına dair şüpheleri damga vurdu!Yasak Elma 91. bölümü bugün yani 28 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da FOX TV ekranlarında olacak!

YASAK ELMA 91. BÖLÜM FRAGMANI!

Yasak Elma 91. bölüm fragmanı seyirciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki Halit gerçekten yaşıyor mu?

YASAK ELMA 91. BÖLÜM FRAGMANI

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 10:17:37. #1.15#
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