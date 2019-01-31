Yasak Elma Dizisinde Gerçek Kürk Skandalı!

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinin setinde yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. Başrol oyuncusu Şevval Sam, sette kendisine bilgisi dışında gerçek kürk giydirilmesine sosyal medyadan isyan etti.

GERÇEK KÜRK KULLANILDI

Daha önce sette taciz iddiaları gündeme gelen Yasak Elma dizisinde Talat Bulut ile dizinin diğer başrolleri Şevval Sam ve Eda Ece arasında gerginlik yaşanmıştı. Şimdi ise dizide gerçek kürk kullanılması eleştirilerin odak noktası oldu. Şevval Sam konuyla ilgili Instagram sayfasından açıklamalarda bulundu. Kendisine bilgisi dışında gerçek kürk giydirildiğini söyledi.