Yasak Elma 75. yeni bölüm 3. fragman yayınlandı! Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni sezon bölümler ne zaman başlayacak heyecanla bekleniyor. Sevilen dizi 75. bölüm 3. fragmanını da yayımladı. Son bölümde, Kerim'in Şahika tarafından işe alındığını öğrenen Yıldız, büyük bir hayalkırıklığı yaşamıştı. Yasak Elma 74. bölüm izle...

Yasak Elma 75. yeni bölüm 3. fragmanı ekrana geldi. Parmaklıklar ardına düşen Şahika'yı orada da eski düşmanları bekliyor. Bu defa köşeye sıkıştığını düşünen Şahika, Yıldız ve Ender ikilisinin elinden kurtulabilecek mi? Yasak Elma yeni bölümler ne zaman başlayacak?

Yasak Elma son bölüm full izle...

YASAK ELMA 75. BÖLÜM FRAGMANI

Uzun bir aradan sonra sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanında Şahika, elinde bavul ile parmaklıklar ardına düşer. Ancak onu orada da bekleyen bir sürpriz vardı. Hapiste onu karşılayan tanıdık sima, Şahika'yı dehşete düşürür.

Derginin arkasındaki tanıdık yüz Ender'dir. İlahi adaletin tecelli ettiğini vurgulayarak Şahika ile yüzleşen Ender'in ardından Şahika'ya yeni bir şok yaşatan bir isim daha belirir. Bu kişi Yıldız'dır! Yaşadıklarının nedeni olan Şahika'yı acımasızca dövmeye başlayan Yıldız'ın neden oarada bulunduğu da izleyenler tarafından merak konusu oldu.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen dizinin yeni sezonu için kesin bir tarih açıklanmadı ancak dizinin başrol oyuncularından Şevval Sam'ın sosyal medya canlı yayınında yaptığı açıklamalara göre, dizinin çekimleri 25 Temmuz'da başladı. Yeni bölümlerin ise Eylül ayı itibariyle ekrana gelmesi bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika'nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız'ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız'ın kafası çoktan karışmıştır.