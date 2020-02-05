Yasak Elma 68. Bölüm Fragmanı
Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
05.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:46
Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!
Yasak Elma Resmi Dailymotion Kanalı: https://www.dailymotion.com/YasakElmaDizisi
Oyuncuları:
Talat Bulut
Şevval Sam
Eda Ece
Nesrin Cavadzade
Tuvana Türkay
Şafak Pekdemir
Doğaç Yıldız
Barış Aytaç
Hakan Karahan
Buçe Buse Kahraman
İlber Kabaoğlu
Serkan Rutkay Ayıköz
Barış Kılıç
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Kaynak: DailyMotion.com