Yasak Elma 68. Bölüm Fragmanı
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Yasak Elma 68. Bölüm Fragmanı

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

05.02.2020 08:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 08:46

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

Yasak Elma Resmi Dailymotion Kanalı: https://www.dailymotion.com/YasakElmaDizisi

Oyuncuları:

Talat Bulut

Şevval Sam

Eda Ece

Nesrin Cavadzade

Tuvana Türkay

Şafak Pekdemir

Doğaç Yıldız

Barış Aytaç

Hakan Karahan

Buçe Buse Kahraman

İlber Kabaoğlu

Serkan Rutkay Ayıköz

Barış Kılıç

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Haber Videosu

: Yasak Elma 68. Bölüm Fragmanı
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