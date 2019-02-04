Yasak Aşk Yaşadığı Ortaya Çıkan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 18 Yıllık Eşinden Boşanıyor

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek yarışması programında jüri olarak adını duyuran şef Somer Sivrioğlu, yurt dışında ikamet eden 18 senelik eşi Aslı Sivrioğlu ile boşanıyor. Ünlü şefin, programın editörlerinden birisiyle aşk yaşadığı ve bu sebepten eşinden boşanacağı iddia edildi.

YASAK AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Avustralya'da eşi Aslı Sivrioğlu'yla iki restoranı olan ve daha sonra İstanbul'a MasterChef programında sunucu olmak için gelen Somer Sivrioğlu'nun yasak bir aşk yaşadığı iddia edildi.

Somer Sivrioğlu

MASTERCHEF EDİTÖRÜYLE 4 AYDIR AŞK YAŞIYOR

Çekim setinde tanıştığı esmer bir editörle yaklaşık dört aydır ilişki yaşadığı ortaya çıkan ünlü şefin, MasterChef'in final yapması sonrası Avustralya'ya gittiği öğrenildi.

Somer Sivrioğlu ve ailesi

BOŞANMA KARARI ALDI

Aslı Sivrioğlu'nun 18 yıllık eşi Somer Sivrioğlu'nun kendisini aldattığını öğrenmesi sonrası tartışma yaşayan çift ayrılık kararı aldı. Ünlü şef Avustralya'daki evinden ayrılıp İstanbul'a döndü.

HAZER AMANİ'NİN MEKANINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

İkili arasında yasak aşk aynı programda jüri üyeliği yapan Hazer Amani'nin mekanında ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde Somer Sivrioğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilen editör kadına sarıldığı görüldü. Bunun yanı sıra ikilinin samimi bir şekilde yemek yediği masada Sivrioğlu'nun annesinin de olması dikkatlerden kaçmadı.

Hazer Amani ve Sıla Gençoğlu

SOMER VE SILA SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Sıla'nın evli olan MasterChef programının sunucusu Hazer Amani, ile sarmaş dolaş görüntüleri çıkmıştı, çiftin yasak aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

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