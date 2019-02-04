Yasak Aşk Yaşadığı Ortaya Çıkan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 18 Yıllık Eşinden Boşanıyor
MasterChef programının jüri üyesi Somer Sivrioğlu, yurt dışında yaşayan 18 senelik eşinden boşanmaya karar verdi. İkilinin boşanmasında neden olarak Somer Sivrioğlu'nun program editörlerinden biriyle aşk yaşadığı gösterildi.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek yarışması programında jüri olarak adını duyuran şef Somer Sivrioğlu, yurt dışında ikamet eden 18 senelik eşi Aslı Sivrioğlu ile boşanıyor. Ünlü şefin, programın editörlerinden birisiyle aşk yaşadığı ve bu sebepten eşinden boşanacağı iddia edildi.
YASAK AŞK YAŞADIĞI İDDİA EDİLDİ
Sözcü'de yer alan habere göre; Avustralya'da eşi Aslı Sivrioğlu'yla iki restoranı olan ve daha sonra İstanbul'a MasterChef programında sunucu olmak için gelen Somer Sivrioğlu'nun yasak bir aşk yaşadığı iddia edildi.
MASTERCHEF EDİTÖRÜYLE 4 AYDIR AŞK YAŞIYOR
Çekim setinde tanıştığı esmer bir editörle yaklaşık dört aydır ilişki yaşadığı ortaya çıkan ünlü şefin, MasterChef'in final yapması sonrası Avustralya'ya gittiği öğrenildi.
BOŞANMA KARARI ALDI
Aslı Sivrioğlu'nun 18 yıllık eşi Somer Sivrioğlu'nun kendisini aldattığını öğrenmesi sonrası tartışma yaşayan çift ayrılık kararı aldı. Ünlü şef Avustralya'daki evinden ayrılıp İstanbul'a döndü.
HAZER AMANİ'NİN MEKANINDA GÖRÜNTÜLENDİLER
İkili arasında yasak aşk aynı programda jüri üyeliği yapan Hazer Amani'nin mekanında ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde Somer Sivrioğlu'nun aşk yaşadığı iddia edilen editör kadına sarıldığı görüldü. Bunun yanı sıra ikilinin samimi bir şekilde yemek yediği masada Sivrioğlu'nun annesinin de olması dikkatlerden kaçmadı.
SOMER VE SILA SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Sıla'nın evli olan MasterChef programının sunucusu Hazer Amani, ile sarmaş dolaş görüntüleri çıkmıştı, çiftin yasak aşk yaşadığı iddiaları magazin gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.
-
Sıra Mehmet şefe geldi inşallah onda bir şey yoktur, yoksa midemiz bulunacak.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bir çizgifilim vardı neydi o. haaa buldum buldum AYI YOGİ. ne severdim beCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
hayır şuncağızzz gündem olmayla bu haller...bide 40 yıllık şöhretli olsalarmış nolacaktı acaba....Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bunlar Master Chief adındaki programı bekliyorlarmış, bunlara fırsat doğmuş sanki.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
bu program çok aile bitirdi be kardeşim. yemek programı altıüstüCevap Yaz 3 Yayından Kaldır