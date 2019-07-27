Yasak aşk telefonla uyuyakalınca ortaya çıktı! Mahkemeden emsal karar
İzmir'de vücut geliştirme antrenörü Cengiz D., bir gece uyuyakalan eşinin elindeki telefonu aldığında aldatıldığını anladı. Kadının aile dostu Erhan Ş. ile aşk mesajlarını delil kabul eden mahkeme, genç kadını 25 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.
İzmir'de yaşayan Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda ikincilik ve üçüncülük dereceleri bulunan vücut geliştirme antrenörü ve spor salonu sahibi Cengiz D, 7 yıldır evli olduğu eşi Gülşen Şenay D'nin yatak odasında bir gece elinde cep telefonu ile uyuyakaldığını gördü. Kendisine fark ettirmeden eşinin cep telefonunu aldığında ise aldatıldığını öğrendi. Eşinin aile dostu Erhan Ş. ile ilişki yaşadığını öğrenince beyninden vurulan Cengiz D, soluğu avukatı Orhan Önal'ın yanında aldı. D, eşinin yasak aşkı Erhan Ş. ile olan whatsapp yazışmalarını ve samimi fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sunarak, 150 bin lira tazminat isteğiyle boşanma davası açtı. Mahkeme çiftleri boşadı ve zinayı ağır kusur sayarak hiçbir geliri olmamasına rağmen ev hanımı Gülşen Şenay D'nin, aldattığı eşine 25 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
BİR SÜRE TAKİP ETTİ
Konak'ta yaşayan 37 yaşındaki Cengiz D. ile 7 yıl önce tanışıp evlendiği Gülşen Şenay D'nin (31) evliliği geçen yıl çatırdamaya başladı. Eşinin arkadaş ortamında kendisine sözlü hakaretlerde bulunmasına anlam veremeyen Cengiz D, 2018 başlarında eşi ile aile dostu Erhan Ş'nin sahibi olduğu spor salonunda samimi konuşma ve tavırlarına şahit olunca kendisini uzaktan takip etmeye başladı. Bir gece eşinin yatak odasında elinde cep telefonu ile uyuyakaldığını gören D, telefonunu alarak tuş kilidini açtığında, eşi Gülşen Şenay D'nin Erhan Ş. ile aşk mesajlarıyla karşılaştı.
EMSAL BİR KARAR
Yeni Asır'dan Metin Burmalı'nın haberine göre; İzmir 7'nci Aile Mahkemesi'nde görülen davada Cengiz D, kendisini aile dostu ile aldatan eşinden boşanmak istediğini belirterek 50 bin lira maddi ve 150 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu. Spor salonunda yaşananlara şahit olan tanıklar da, Gülşen Şenay D. ile Erhan Ş'nin birçok kez yakınlaştıklarına, gizlice öpüştüklerine ve bir gün Kemeraltı Çarşısı'nda el ele gezdiklerine şahit olduklarını anlattı. Mahkeme heyeti, tanık ifadeleri ve deliller ışığında çiftin boşanmalarına karar verdi. Ayrıca zinayı ağır kusur kabul eden mahkeme heyeti, emsal niteliğinde bir karar vererek Gülşen Şenay D'nin hiçbir geliri olmamasına rağmen eşi Cengiz D'ye yasal faizleri hariç 15 bin lirası maddi, 10 bin lirası da manevi olmak üzere 25 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.
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İmtihan dünyasının halısı kilimi bunlar hepsi olacak yaşanacak ve bitecek ve sonra ebedi âlem de hesap zamanıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aldatmakda, karilar erkekleri solladiCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Aylin Sen birak Izmir ide git bi konya ya bak bakalim ne isler dönüyo,Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Erkek olsun kadın olsun karşı tarafı aldatmak çok iğrenç.Başkasını seviyorsan ayrıl yaşa herkez yoluna gitsin.Birde sakın mahkemelere böyle durumlarla düşmeyin hakim kadın tarafını tutuyor.Hele hakim kadınsa yandın.Hakimin bu şekilde karar vermesi beni şaşırttı.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Madem aldatacan niye evlenirsin kardeşim... Amaç birine kancayı takip parasini sömürmek başkası ile de gönül eğlendirmek se zaten insan dışı bir yaratiksin demektir... 25 bin az olmuş Keşke zindana atilsaydin...Cevap Yaz 33 Yayından Kaldır
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sikinti yok orasi izmir, onlar avrupa standartlaina göre yasiyorlar. o yüzden hic mahkemeye tasinacak bi durum yoktu, bu is bir özürle bitebilirdive esi onu af ederdiCevap Yaz 88 220 Yayından Kaldır
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Fazla büyük konuşma ...belki etrafına bakarsan görürsün ;)1 Yayından Kaldır
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Demek ki sen de öylesinYayından Kaldır
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Çok yanlışsın kardeş orası İzmir burası Türkiye falan filan ayrım yapman çok yanlış dünyanın neresinde olursan ol günah senin günahın olur. Avrupa Standartlarına göre yaşıyorlar diyorsun Türkiye yıllardır Avrupa Birliğine girebilmek için onların standartları uymak için birçok günah yolunu açmış haberin yok.1 Yayından Kaldır
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böyle olaylar dünyanın her yerinde var izmiri kötülemeye gerek yok22 6 Yayından Kaldır