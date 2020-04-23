Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım - Haber
Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haber

Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım

İstanbul Avcılar'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir vatandaş, polis ekiplerinin "Neden dışarı çıktınız?" sorusuna, "Arkadaşımda uyuyakaldım" yanıtını vererek cezadan kurtulmaya çalıştı. Ekipler, uluslararası ehliyet belgesi süresi de biten vatandaşa 3 bin 648 lira cezai işlem uyguladı.

23.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:18
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım

Avcılar E-5'te sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik yapılan uygulamada durdurulan bir kişi yasağa rağmen neden dışarı çıktığı sorusuna, "Arkadaşımda uyuyakaldım" yanıtını verdi. Uluslararası ehliyet geçerliliği süresi de biten motosiklet sürücüsüne, Hıfzıssıhha Kanunu'na uymamak da dahil toplam 3 bin 648 lira ceza yazıldı.

EKİPLER YASAĞI İHLAL EDENLERE GÖZ AÇTIRMIYOR

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri şehrin birçok noktasında uygulamalarına başladı. Avcılar E-5 Karayolu'nda uygulama yapan A Bölgesi Trafik Ekipler Amirliği ekipleri yoldan geçen araçları durdurarak evrak sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamalarda ilaç taşıdığını belirten ve daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan kişiye bir kez daha cezai işlem uygulandı. Ekipler, motosiklet ehliyet kartı olmayan bir kuryeye de işlem yaptı.

"AKŞAM ARKADAŞIMDA KALDIM"

Yasağa rağmen geçerli bahanesi olmadan dışarı çıkan Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev, "Akşam arkadaşımda kaldım. Saat 14.00'e kadar sanıyordum ben. Marketler falan açık diye biliyordum" dedi.

3 BİN 648 LİRA CEZA KESİLDİ

Polis, Shanur Amanturdyyev'e hem Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten hem de uluslararası ehliyet belgesi süresi bittiğinden 3 bin 150 ve 498 lira cezai işlem uyguladı.

4 günlük yasak boyunca polis ekiplerinin uygulamasının devam edeceği öğrenildi.

Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haber
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haber
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haber
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haber
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Beşiktaş'ta deprem etkisi yaratan gelişme! Burak'la yollar ayrılıyor Haber
Beşiktaş'ta deprem etkisi yaratan gelişme! Burak'la yollar ayrılıyor
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
388,8 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,6 liradan işlem görüyor
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin...
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş paylaşımı, taraftarı heyecanlandırdı
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Mermer ustası, ilgi artınca 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muhammet Emin Berat Albayrak Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kibariye Harun Tan Demet Akalın Mustafa Keser
Spor Falcao Podolski Mesut Özil Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 12:20:45. #1.15#
title