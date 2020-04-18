Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
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Muratpaşa, ulusoy, 3. Sayfa, Güncel

Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı

Antalya'da sokağa çıkma yasağı öncesi cadde üzerinde bekleyen bir kadın, fuhuş pazarlığı yaptı. Meraklı bakışlara aldırış etmeyen kadın, bir süre sonra araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı.

18.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:01
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı

Antalya'da sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cadde üzerinde bekleyen bir kadın, sürücülerle fuhuş pazarlığı yaparken görüntülendi.

Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde saat 23.30 sıralarında bir kadının fuhuş pazarlığı için beklediği görüldü. Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala kadının yanına gelen bazı araç sürücüleri, fuhuş için pazarlık yaptı.

ARAÇLARDAN BİRİNE BİNİP GİTTİ

Bölgeden geçen bisikletliler ise meraklı gözlerle kadına baktı. Kısa süre sonra kadın, araçlardan birine binerek bölgeden ayrıldı. Buna benzer görüntüler, aynı cadde ve saatte geçen hafta da yaşanmıştı.

İşte fuhuş pazarlığının yapıldığı andan kareler;

Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı

Kaynak: DHA

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Haber Yorumları (3)
ASLI: TÜM HAFTA SONU EVDEN ÇIKMAYACAKLARSA SUÇ YOK HER ŞEY YASAL.
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FUAT BEY: Daha 30 dk var .30 dk çok şey olur
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MERT: alkolun bol oldugu yerde seytanda bol olur
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500
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