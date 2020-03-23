Yaş engeline katılan 81 yaşındaki Arif Verimli, Müge Anlı'nın canlı yayınına çıkamadı Yıllardır Müge Anlı'nın programında yorumculuk yapan 81 yaşındaki psikiyatrist Arif Verimli, koronavirüs kapsamında 65 yaş ve üstünün dışarı çıkmasının yasaklanmasıyla programa katılamadı.

Dünyayı etkisi altına alan ve 14 binden fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Geniş önlemlerin alındığı virüse karşı 65 yaş üzerindekilerin ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkması yasaklandı. Getirilen yasağa Müge Anlı'nın programında yer alan Prof. Dr. Arif Verimli de takıldı.

YAŞ ENGELİNE KATILDI

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan programında kayıpları bulan Müge Anlı, bugünkü canlı yayınında 81 yaşındaki Arif Verimli'nin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında yaş engeline katıldığını ve bu yüzden canlı yayına katılamadığını söyledi.