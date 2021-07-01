Yarını Yok filmi oyuncuları kim? Yarını Yok konusu, oyuncuları ve Yarını Yok özeti!
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Yarını Yok filmi oyuncuları kim? Yarını Yok konusu, oyuncuları ve Yarını Yok özeti!

Yarını Yok filmi oyuncuları kim? Yarını Yok konusu, oyuncuları ve Yarını Yok özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Yarını Yok filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Yarını Yok konusu, özeti ve Yarını Yok oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Yarını Yok filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Yarını Yok filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yarını Yok filmini izleyecek olanların merak ettiği Yarını Yok konusu nedir, Yarını Yok oyuncuları kimler ve Yarını Yok özeti gibi konuları inceliyoruz.

YARINI YOK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Travis Conrad, bir kiralık katildir. Kendisine verilen son işi sırasında öldürülür ve patronu tarafından geçici olarak canlandırılır. Sadece 24 saatlik yaşam süreci vardır. Travis, kendisine verilen bu bir günde hayatına mal olan insanlardan intikam almak için çabalar.

YARINI YOK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Brian Smrz

Oyuncular: Ethan Hawke, Paul Anderson, Rutger Hauer, Liam Cunningham, Nathalie Boltt

Tür: Gerilim, Aksiyon

Yapım Yılı: 2017 (93 dk)

Vizyon Tarihi : 1 Aralık 2017 Cuma

Senaryo: Zachary Dean, Ron Mita

Haber Yorumları
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