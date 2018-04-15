Yarını İnşa Et" Ödülleri Sahiplerini Buldu

İSTANBUL(AA) - Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın (TTGV) "Yarını İnşa Et" dijital dönüşüm eğitim programı kapsamında, en başarılı 5 proje ödüllendirildi.

TTGV'nin Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla yürüttüğü program kapsamında, sağlık, çevre ve enerji, akıllı şehirler başlıklarında geliştirilen projelerin sahibi öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Törende konuşan TTGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, Türkiye'nin dijital dönüşümü için yeni teknolojiler ile farklı becerilere sahip gençlerin bir an önce yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

TTGV olarak geleceğin iş gücü ve ülkenin yarınları olan öğrenciler ve onları eğiten öğretmenler için teknoloji eğitim programını "Yarını İnşa Et" adıyla başlattıklarını aktaran Ultav, "Pilot 1. dönem uygulamasını yaptığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla yürüttüğümüz programda bu yıl hedefimiz, 2 bin 500 öğretmenimiz ile 10 bin öğrenciye ve 2 bin 500 projeye ulaşmak. Bu hedefe ulaşmamız için desteğe ve iş birliğinize ihtiyacımız var. Sizleri teknoloji üreten Türkiye için yarını birlikte inşa etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Dereceye giren projeler



Program kapsamında birinci olan proje "Bizlere Yer Verir Misiniz?" ile Grup Anka-Gaziantep Şahinbey Belediyesi Bilim ve Sanat Merkezi oldu. Ekip, yurt dışı "Maker Faire" fuarı katılımı ile ödüllendirildi.

İkinciliğe "Akıllı Ev (Smart Home)" projesi ile Thunder Birds-Gaziantep Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üçüncülüğe "Bio Hive" projesi ile Cosmos-Wonderland-İstanbul Bahçeşehir Koleji Yenişehir Soyak Fen ve Teknoloji Lisesi, dördüncülüğe "Proto Arm (Prototip Robot Kol Desteği)" projesi ile Arkod Team 1-İstanbul Arel Koleji ve beşinciliğe "Zorluğa Bir Işık da Bizden" projesi ile Çaçaron-Gaziantep Şahinbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi değer bulundu.

Dereceye giren diğer 4 proje ise Özyeğin Üniversitesi "Open Fab Maker Yaz Kampı"na katılma hakkı elde etti.

"Yarını İnşa Et" dijital dönüşüm eğitim programı

Türkiye'deki 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen "Yarını İnşa Et" dijital dönüşüm eğitim programı kapsamında, bugüne kadar 7 ilde, 81 farklı okuldan, 216 öğretmen ile 2 bin 120 öğrenciye ulaşıldı.

TTGV tarafından ücretsiz sağlanan teknoloji kitleriyle öğrenciler; çevrelerinde gözlemledikleri sorunları çözmeye yönelik 238 proje fikri geliştirdi.

Bu projeler arasından bağımsız bir jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 50 finalist belirlendi. Finalistler arasında en başarılı bulunan 5 proje ödüle değer bulundu.

Geliştirilen projelerin uygulamaya geçirilmesini hedefleyen TTGV, kurum ve kuruluşlardan eğitim için teknolojiye bağış sağlayarak programın sürdürülebilir hale getirilmesi için çalışıyor.

Programa gönüllü olarak katılan ve daha önce Arduino veya benzeri bir platformda çalışan öğretmenler, TTGV tarafından sağlanan kitlerle iki günlük uygulamalı elektronik ve programlama eğitimi alıyor. Ardından öğretmenler, en fazla 4-5 öğrencinin yer aldığı gönüllü takımlarını oluşturuyor.

Gönüllü öğrenci takımları, öğretmenlerinin rehberliğinde yine kendilerine sağlanan kitlerle çevrelerinde tespit ettikleri sorunlara c¸özüm üretebilecek projelerin demolarını oluşturuyor.

Demolarını tamamlayan öğrenci takımları, projelerini hikayeleştirerek ve görsellerle anlatarak TTGV'nin "www.yariniinsaet.org" program web sayfasına aktarıyor. Her yıl iki dönem şeklinde yürütülen programın her döneminde en başarılı projeler, bağımsız bir jüri tarafından seçilerek kamuoyuna açık bir etkinlikte ödüllendiriliyor.