Yarım Kalan Aşklar 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?
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Yarım Kalan Aşklar 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

Blu TV'nin yeni dizisi Yarım Kalan Aşklar, başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz yer alıyor. Merakla beklenen dizinin 1. bölümünden yeni fragman da yayımlandı. Peki, Yarım Kalan Aşklar dizisi ne zaman başlıyor?

10.09.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:59

'Yarım Kalan Aşklar' aksiyon ve gizem dolu sahneleriyle izleyeni büyülemeye hazırlanıyor. Yarım Kalan Aşklar oyuncuları, konusu araştırılıyor. Blu TV'de yayımlanacak dizinin yayın tarihi de belli oldu. Dizide, iki gazetecinin mutlu birlikteliğinin acı bir olayla nasıl son bulduğu ekrana gelecek.

YARIM KALAN AŞKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çekimleri başladığı günden bu yana dizi takiçilerini heyecanlandıran Yarım Kalan Aşklar dizisinin sonund ayayın tarihi belli oldu. Dizi 10 Eylül 2020 Perşembe günü Blu TV'de olacak.

Yarım Kalan Aşklar 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

Yarım Kalan Aşklar izle...

YARIM KALAN AŞKLAR KONUSU NEDİR?

Dizide, idealist gazeteci Ozan, kendisi gibi gazeteci olan Elif ile evlenmek üzeredir. Gözü kara gazeteciliği ile tanınan Ozan gizemli ve zor bir haberin peşindedir. Birbirlerini delicesine seven ikilinin hayatındaki mutlu tablo korkunç bir olayla son bulur: Ozan, trafik kazası geçirerek hayatını kaybeder. Ancak Ozan, kaybettiği hayatını yeni bir bedende tekrar bulur. Hayata başka bir beden ile geri dönen Ozan'ın önünde iki zorlu görev vardır: Onu kimin öldürdüğünü bulmak ve Elif'e tüm gerçekleri anlatmak.

Yarım Kalan Aşklar 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

YARIM KALAN AŞKLAR OYUNCULARI

Bir çok başarılı ismi bir araya getiren Yarım Kalan Aşklar dizisinin başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz yer alıyor. Ayrıca Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin rol aldığı Yarım Kalan Aşklar'ın yönetmen koltuğunda usta yönetmen Umur Turagay otururken, senaristliğini Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur üstleniyor.

Yarım Kalan Aşklar 1. bölüm fragmanı yayımlandı! Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor?

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