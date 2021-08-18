Yarım asırdır tarımın hizmetinde…

Düzce Yığılca'daki 80 metre yüksekliği ve 1 milyon 651 bin metreküp su biriktirme hacmiyle kentin önemli iki barajından biri olan Hasanlar Barajı, 1972'den beri bölge tarımına katkı sağlıyor.

Düzce Yığılca'daki 80 metre yüksekliği ve 1 milyon 651 bin metreküp su biriktirme hacmiyle kentin önemli iki barajından biri olan Hasanlar Barajı, 1972'den beri bölge tarımına katkı sağlıyor. Düzce'de 49 yıl önce inşa edilen Hasanlar Barajı, kentte 13 bin dönüm alanda yürütülen tarım faaliyetlerine sulama sağlıyor.

Kentte bulunan 2 aktif barajın en büyüğü olan Hasanlar, 26 bin 450 hektarlık alana kesintisiz sulama hizmeti veriyor.

Barajın geçen yıl ağustosta yüzde 58 doluluk oranına sahip olduğunu anımsatan Düzce Sulama Birliği Başkanı Ebubekir Uzgur, "Bu sene barajdaki su doluluk oranı geçen seneye nazaran daha üst seviyede. Bu sene yüzde 80 doluluk oranına sahibiz. Tarım arazilerini sulamayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Barajımızın sol kesiminde selden kaynaklı sıkıntı oldu, onu da hallettik çok şükür. " dedi.

Uzgur, 11 bin 600 hektar tarım arazisine sahip Düzce ovasında 30 bin dönüm alanın tarımda kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Biz de bu kullanılan alanın 13 bin dönümlük bölümünün su ihtiyacını Hasanlar Barajı'ndan karşılıyoruz. Barajımız, yüzde 45 civarında Düzce ovasının su ihtiyacını karşılıyor. Barajımızın su doluluk oranı gayet güzel ve sulama ihtiyacını karşılayacak seviyede. İnşallah yaz sezonunu güzel şekilde atlatacağımızı umut ediyoruz. "

Sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1972 yılında Yığılca ilçesi Küçük Melen Çayı üzerinde inşa edilen Hasanlar Barajı, 80 metre yüksekliğe ve 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip. düzce baraj pirinç sulama

Kaynak: Habermetre