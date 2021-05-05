Yardımeli Derneği Yemen mülteci kamplarındaki 10 bin aileye gıda yardımı ulaştırdı

Yardımeli Derneği, ramazan ayında partner kurum aracılığıyla Yemen mülteci kamplarında kalan 10 bin aileye gıda paketleri ve iftariyelikler gönderdi.

Yardımeli Derneği, ramazan ayında partner kurum aracılığıyla Yemen mülteci kamplarında kalan 10 bin aileye gıda paketleri ve iftariyelikler gönderdi.

Yardımeli Derneğinden yapılan açıklamaya göre, dernek bu yıl Yemen mülteci kamplarında gıda, kumanya ve iftar paketlerini ramazan ayı boyunca düzenli olarak dağıttı.

Ülkede iç karışıklık ve çatışmalar neticesinde en fazla zarar gören yaşlılar, kadınlar ve çocuklar, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor. Dernek, gıda, ilaç, ayni ve nakdi yardımlarla Yemen'in acılarının dinmesine katkıda bulunmaya çalışıyor.

Yardımeli Derneği tarafından ramazan ayı içerisinde de partner kurum aracılığıyla 10 bin aileye gıda paketleri ve iftariyelikler ulaştırıldı. Ayrıca, 500 yetime bayramlık hediye ve bayramlık kıyafetler, harçlıklar bayram öncesinde gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici