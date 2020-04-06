İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
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Sivas, 3. Sayfa

İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular

Sivas Valiliği önünde bekleyenlerin yardım için beklediğini düşünen bazı vatandaşların kuyruğa dahil olması ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

06.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:29

Seyahat izin belgesi almak için Sivas Valiliği önünde bekleyen kalabalığın yardım kuyruğunda olduğunu düşünen vatandaşlar, kuyruğa dahil olunca kuyruk uzadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların il dışına çıkışları Valilikler tarafından verilen Seyahat izin belgesine tabi tutulmuştu. Sivas'ta seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, Valilik binasında bulunan Seyahat İzin Kuruluna akın etti. Valilik önünde oluşan kalabalığın yardım kuyruğu olduğunu düşünen vatandaşlarda kalabalığa dahil oldu.

İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular

KUYRUK UZADIKÇA UZADI

Kalabalığın yardım almak için Valiliğe geldiğini düşünen vatandaşlarında dahil olduğu seyahat izin belgesi kuyruğu uzadıkça uzadı. Seyahat izin Kurulu görevlileri, kalabalığın yardım kuyruğu olduğunu düşünen vatandaşlara uyarılarda bulunarak yardımların evlere götürüldüğünü hatırlattı.

EKİPLER SIK SIK UYARIDA BULUNDU

Polis ekipleri ve Bekçiler sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafeyi uyması için sık sık uyarıda bulundu.

İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Sivas'da Yardım kuyruğu sandılar, izin kuyruğu çıktı
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Haber Yorumları (3)
UCUBE: Arkadaş, ölüm de gelse bedava gelen hiçbir şeyi bırakmam diyen vatandaşımız var resmen. ;))
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İBRAHİM: 80 yıl bu milleti kuyruğa mahkum edenler alıştırdı bu milleti nerde kuyruk görsek hiç aldırmadan ne olduğunu bilmeden hemen kuyruğa giriyoz :)
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MMM: ülkenin durumu bu bedava olsun hak etmeden olsun ne olursa olsun bedavacı keneler
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