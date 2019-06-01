Yardım için Tanzanya'ya giden Gamze Özçelik'in paylaşımlarına beğeni yağdı

Oyunculuk kariyerine ara vererek tesettüre giren ve yardım faaliyetlerinde bulunan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği üyeleriyle Ramazan boyunca Tanzanya'da olacağını duyurmuştu.

PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Ülkeden ülkeye yardım için koşan ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren güzel oyuncu, Tanzanya'nın Mafia adasından paylaşımlar yaptı. Özçelik, miniklerle oyun oynadığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun paylaşımına ise takipçileri beğeni yağdırdı.

İşte Gamze Özçelik'in Tanzaya'dan Ramazan paylaşımları;