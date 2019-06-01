Yardım için Tanzanya'ya giden Gamze Özçelik'in paylaşımlarına beğeni yağdı
Tesettüre girdikten sonra yaptığı yardım faaliyetleriyle gönüllerde taht kuran Gamze Özçelik, yüzleri güldürmeye devam ediyor. Özçelik'in son olarak gittiği Tanzanya'dan yaptığı paylaşımlar beğeni yağmuruna tutuldu.
Oyunculuk kariyerine ara vererek tesettüre giren ve yardım faaliyetlerinde bulunan Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği üyeleriyle Ramazan boyunca Tanzanya'da olacağını duyurmuştu.
PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR
Ülkeden ülkeye yardım için koşan ve ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren güzel oyuncu, Tanzanya'nın Mafia adasından paylaşımlar yaptı. Özçelik, miniklerle oyun oynadığı anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun paylaşımına ise takipçileri beğeni yağdırdı.
İşte Gamze Özçelik'in Tanzaya'dan Ramazan paylaşımları;
YORUMLAR (27)
-
EVLADIM AYAKTA ALKIŞLIYORUM SENİ HELAL OLSUN SANA !!!Cevap Yaz 12 1 Yayından Kaldır
-
ÖRNEK BİR DAVRANIŞ KENDİSİNİ TEBRİK EDİYORUM. KEŞKE İMKANLARIM OLSADA KİMSESİZ VE YOKSUL İNSANLARA BENDE YARDIMCI OLABİLSEM VE BU MÜBAREK GÜNLERDE SEVAP KAZANSAM.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
-
NİYE MEMLEKETDE AÇ KALMADIMI . KİMDEN ÖĞRENDİLER BU ŞOWU.Cevap Yaz 4 8 Yayından KaldırARCİN: CANIM SURİYELİLERE MAAŞ BAĞLANIYORSA BU MEMLEKETTE AÇ YOK DEMEKTİR.3 3 Yayından Kaldır
-
Helal Olsun.Rabbim .Hayırlarınızı Kabul Etsin inşallahCevap Yaz 12 Yayından Kaldır