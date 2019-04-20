Yaptırdığı Caminin Avlusuna Gömüldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde yaşamını yitiren Halil Bedir (85), 1993 yılında evinin yanına yaptırdığı 'Bedir Cami'nin avlusuna gömüldü.

Adana'nın Kozan İlçesinde hayatını kaybeden hayırsever iş adamı, kendi yaptırdığı caminin avlusuna defnedildi.

Merhum Bedir 1993 yılında Kozan Belediyesi Meclisi'nden aldırdığı karar ile vefat etmesi durumunda cenazesinin kendi yaptırdığı evinin yanındaki Halil Bedir Camii'nin avlusuna defnedilmesini istemişti. O tarihte de Bedir'in vasiyeti dönemin belediye meclisince onaylanmıştı.

Hayatını kaybeden hayırsever iş adamı vasiyeti ettiği üzere cenazesi evinin yanındaki Halil Bedir Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra caminin avlusuna defnedildi. Merhum Halil Bedir'in cenaze törenine Kozan Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, MHP İlçe Başkanı Nihat Atlı, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: DHA