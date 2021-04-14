Yaptığı nakillerle adından söz ettiren Prof. Dr. Ömer Özkan'dan organ nakli açıklaması Açıklaması

Türkiye'de ekibiyle ilk yüz, çift kol ve rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, nakledemeyecekleri hiçbir organın olmadığını bildirdi.

Türkiye'de ekibiyle ilk yüz, çift kol ve rahim naklini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, nakledemeyecekleri hiçbir organın olmadığını bildirdi.

Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneğinden ( KONYSİAD) yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Özkan, konuk olduğu Derneğin çevrim içi toplantısında, Antalya'nın sağlık turizminde de ilk sırada yer alması gerektiğine işaret etti.

Organ nakil çalışmalarında son derece ileri düzeyde olduklarını aktaran Özkan "Nakledemeyeceğimiz hiçbir organ yok ama uyum sağlaması için ilaçlar lazım ve bizim bunları üretebiliyor olmamız gerekir." ifadesini kullandı.

Önceden kolu bacağı olmayan insanlara bakışın çok farklı olduğunu, toplum tarafından dışlanan bakışlara maruz kalabildiklerini belirten Özkan, amaçlarının hastaları nakil sonrası olumsuz bakışlardan kurtarıp, sosyal hayata da adapte edebilmek olduğunu ifade etti.

-"Dünyada ilk kadavradan rahim naklini gerçekleştirdik"

Ömer Özkan yılda 60 civarında karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini, akciğer ve ince bağırsak naklinin de yakında yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin ilk, dünyanın 14. çift kol naklini ve 5 yüz nakli yaptıklarını hatırlatan Özkan, şöyle devam etti:

"Organ naklinin kuralları şu an çok iyi belirlendi fakat o dönemlerde mevzuat yoktu ve bu süreci uzatmıştı. Dünyanın ilk kadavradan rahim naklini yaptık. Kadavradan rahmin taşındığında yaşayordu ve bu literatüre girdi. Ayrıca sadece rahim naklettik. Bu rahmin hiçbir şekilde yumurta taşımadı. Rahim sadece çocuğun gelişmesi için yatak görevi görüyor, yumurtalar hastanın kendisine ait. Anlattıklarının bilim kurgu gibi gelebilir ama gelecek günlerde çok önemli gelişmeler olacak. Nakiller ilk aşamada az ilaç, uzun vadede ilaç kullanmadan yapılabilecek, kök hücrelerin daha çok kullanılacağını düşüyorum. Yapay organlar kolay ulaşılabilir olacak. Bunların yapılması mümkün ancak etik olarak büyük sıkıntıları da olabilir."

KONYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Kaplan'ında katıldığı ve dernek üyelerinin ilgisini çeken toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Levent Kişi