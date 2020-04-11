Yanomami Kabilesinde Koronavirüs Nedeniyle İlk Ölüm Gerçekleşti Amazon ormanlarında dış dünyaya izole bir biçimde yaşayan Yanomami kabilesinde yeni tip koronavirüs nedeni ile ilk ölüm gerçekleşti.

Amazon ormanlarında dış dünyaya izole bir biçimde yaşayan Yanomami kabilesinde yeni tip koronavirüs nedeni ile ilk ölüm gerçekleşti. Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 15 yaşındaki Alvanei Xirixan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Xirixan, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Brezilya'nın kuzeyinde yer alan Roraima eyaletine bağlı Boa Vista şehrindeki hastanede yoğun bakımda tedavi süreci başlamıştı. Brezilya Sağlık Bakanlığı, 15 yaşındaki Xirixan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Brezilya Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta, durumun çok endişe verici olduğunu belirtmişti. Yerlilerin yabancı hastalıklara karşı oldukça savunmasız olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Mandetta, "Yerliler konusunda üç kat daha fazla dikkatli olmalıyız. Özellikle de dış dünyayla çok az teması olanlar konusunda" şeklinde konuşmuştu.

Brezilya'da Son Durum

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre Brezilya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 1074 kişi hayatını kaybetti. 19943 kişinin ise yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.