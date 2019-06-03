Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri jandarma buldu
Eskişehir'de Azerbaycan uyruklu bir kişinin yanlışlıkla çöpe attığı dövizler, jandarma ekipleri tarafından geri dönüşüm tesisinde bulunarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi'nde yaşayan Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, ağabeyi Vugar İbrahimov'a ait 7 bin 401 dolar, bin 800 avro ve 10 Azeri manatını yanlışlıkla çöpe attı. Bir süre sonra durumu fark eden Elshan İbrahimov, çöplerin toplandığı Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki geri dönüşüm tesisine gitti.
EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Jandarma ekiplerinin de katıldığı aramada, çöpe atılan dövizler bulunup İbrahimov'a verildi. İbrahimov, jandarma ekiplerine ve geri dönüşüm tesisi çalışanlarına teşekkür etti.
Kaynak: AA
YORUMLAR (6)
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Bu ladar parayı çöpe atabilecek kadar zengin olmak isterdim. Ama ne kadar zengin olursam olayım bu parayı çöpe atmazdım.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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onyedi yılda meydan reforumcu hocalara kaldı,kadın erkek bir arada teravih kılmak ehlisünnet inancı nezaman oldu..?Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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YA BEN BULSAYDIM AZERİ PARASI İLE NE TATİL YAPRDIM BE. ONLAR BENİ BULSA BİLE BEN PARANIN DİBİNİ BULMUŞ OLURDUM.Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
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parada boylelerindeCevap Yaz 3 5 Yayından KaldırGFSDFGS: anlamadık1 2 Yayından Kaldır
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