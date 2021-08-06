"Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyen grup, Halk TV canlı yayınını bastı

Halk TV'de yayınlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça programının Muğla İçmeler'de gerçekleştirilen canlı yayına saldırı düzenlendi.

Halk TV'nin Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler'de yapılan özel canlı yayınına kimliği belirsiz kişiler tarafından baskın yapıldı. Yayın esnasında bazı kişiler "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek programı bastı.

YAYIN EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Saldırganlara yayın ekibi müdahalede bulundu. O arada iki taraf arasında arbede de yaşandı.