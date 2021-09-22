Yangınzede çocuklara bisiklet dağıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yangınzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yangınzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve oğlu İbrahim Sözen, yangında evleri yanan çocuklara hayırseverler aracılığıyla gelen bisikletleri Atatürk Kültür Merkezi'nde dağıttı.

MANAVGAT (İHA) - Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve oğlu İbrahim Sözen, yangında evleri yanan çocuklara hayırseverler aracılığıyla gelen bisikletleri Atatürk Kültür Merkezi'nde dağıttı. Belenobası, Cevizler, Dikmen, Bucakşeyhler, Gebece, Güzelyalı, Hacıali, Karavca,,Oymapınar, Yaylaalan, Hatıplar, Sarılar ve Hocalar Mahallesi'nde ikamet eden 4 ve 19 yaş aralığında çocuklar, aileleriyle birlikte yeni bisikletlerini aldı. Bisiklet dağıtma töreninde Başkan Şükrü Sözen, oğlu İbrahim Sözen, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, çocuklarla bire bir ilgilendi.

"Yeniden güzel günleri sağlamak bizim en temel görevimiz"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat'ın karşı karşıya kaldığı felakette en çok çocukların etkilendiğini belirterek onlar için gerekli tüm imkanlarını özenle kullandıklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Manavgat'ımızın yaşadığı yangın afetinden sonra çocuklarımızın sosyal yaşama bir an önce dahil olabilmelerini sağlamak amacıyla ilk olarak uzman eğitmenlerimiz eşliğinde terapi dersleri verdik. Bir nebze de olsa kötü anları unutturabilmeyi arzulayarak bölgemizde bulunan turizm tesislerinde güzel ve keyifli bir gün yaşamalarına vesile olmaya çalıştık. Manavgat Belediye'miz, yanan mahallelerde hasar tespit çalışması yaparken, çocukların bisikletlerinin, bilgisayarlarının ve hatta ayakkabılarının dahi yandığını gözlemledi. Tüm bu yaraları sarmak, çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturmak ve yeniden güzel günleri sağlamak bizim en temel görevimiz. Manavgat Belediyesi'nin tek görevi yol yapmak, bina inşaa etmek değil, insanlarının yaşamlarına dokunan her şeyde var olmaktır. Bu bilinçle birçok kız yurdu, erkek öğrenci yurdu ve kreşlerimizi hayata geçirdik. Bu bisikletleri sizlere ulaştırmamızda hayırsever vatandaşlarımız ve değerli oğlum İbrahim Sözen'in de çok büyük bir emeği var" diye konuştu. - ANTALYA

Yangınzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

Yangınzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

Yangınzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

Yangınzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

Yangınzede çocuklara bisiklet dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Joe Biden Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Gökhan Çıra Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya Rüya Tabirleri
Spor Lionel Messi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mustafa Demir Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yangınzede çocuklara bisiklet dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:10:30. #1.12#