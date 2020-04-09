Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı
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İpekyolu, Van, 3. Sayfa

Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı

Van'ın yaşayan hamile bir kadın, oturduğu apartmanın 5. katında çıkan yangın nedeniyle mahsur kalınca pencereden atladı. Pencereden atlama anı görüntülenen hamile kadın, bir çatının üzerine düştü.

09.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 09.04.2020 16:08

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki T.Ç, oturduğu binanın 5. katında çıkan yangında mahsur kaldı. Can havliyle camdan aşağıya atlayan hamile kadın, bir çatının üzerine düştü. Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, T.Ç'yi hastaneye götürdü.

CAN HAVLİYLE PENCEREDEN ATLADI

İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Cahit Akyüz Sokak'ta saat 12.30 sıralarında bir apartmanın 5. katında yangın çıktı. Binada bulunan vatandaşlar dışarıya çıkmayı başardı. Ancak 5. katta bulunan dairesinden dışarıya çıkamayan ve hamile olduğu öğrenilen 18 yaşındaki T.Ç. isimli kadın, can havliyle pencereden aşağı atladı. Pencereden atlayan kadın, bir çatının üzerine düştü. Yaralanan kadın vatandaşların yardımıyla yangın yerinden uzaklaştırıldı. Çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yaralı kadın ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Oturduğu apartmanda yangın çıkan hamile kadın, can havliyle pencereden atladı

Kaynak: İHA

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