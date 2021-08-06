Yangına sebebiyet verebilecek maddeler ormanlık alanlardan temizleniyor
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Yangına sebebiyet verebilecek maddeler ormanlık alanlardan temizleniyor

Yangına sebebiyet verebilecek maddeler ormanlık alanlardan temizleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri mesire alanlarındaki denetimlerini sürdürürken, belediye ekipleri de yangına sebebiyet verebilecek maddeleri ormanlık alanlardan topluyor.

Tekirdağ'da polis ve jandarma ekipleri mesire alanlarındaki denetimlerini sürdürürken, belediye ekipleri de yangına sebebiyet verebilecek maddeleri ormanlık alanlardan topluyor.

Konuyla ilgili Kapaklı Belediyesi ekipleri tarafından İkiz Göller Mesire Alanı'nda başlatılan temizlik çalışmaları sürüyor. Mesire alanı ve ormanlık bölgede bulunan, yangına sebebiyet verebilecek cam, plastik vb. atıklar temizlenerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

Öte yandan, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, havadan ve karadan ormanlık alanları denetleyerek olası bir yangın riskine karşı önlem alıyor. - TEKİRDAĞ

Yangına sebebiyet verebilecek maddeler ormanlık alanlardan temizleniyor
Yangına sebebiyet verebilecek maddeler ormanlık alanlardan temizleniyor
Yangına sebebiyet verebilecek maddeler ormanlık alanlardan temizleniyor
Yangına sebebiyet verebilecek maddeler ormanlık alanlardan temizleniyor
Yangına sebebiyet verebilecek maddeler ormanlık alanlardan temizleniyor
Yangına sebebiyet verebilecek maddeler ormanlık alanlardan temizleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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