Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti

Orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ederken Muğla'da kaydedilen bir görüntü izleyenlerin tüylerini diken diken ediyor. Görüntüde alevlerden kaçan bir kelebeğin, o sırada bölgede bulunan bir vatandaşın bileğine döktüğü suyu içtiği görülüyor.