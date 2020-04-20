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Kartal, Araç, 3. Sayfa, Güncel

Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu

İstanbul'da park halindeki araç, bilinmeyen bir sebepten dolayı yanarak küle döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra araç içerisinde feci şekilde can veren bir cansız beden buldu.

20.04.2020 08:12 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:23
Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu

Kartal Yakacık'ta park halindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Zaman zaman patlama yaşanan araçta, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldükten sonra bir ceset tespit edildi. Şahsın kimliğini öğrenebilmek için polis ekipleri çalışma başlattı.

YANAN ARAÇTA CANSIZ BEDEN BULUNDU

Saat 05.00 sularında Kartal Yakacık Çarşı mahallesi Dolay Oba sokakta park halinde bulunan bir araç bilinmeyen bir nedenle birden alev aldı. Alev alan araç daha sonra yer yer patladı. Sesleri duyan komşular dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken araç içerisinde kimliği belirsiz bir kişiye rastladı. İtfaiye ekipleri daha sonra durumu emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri yanan araçta çalışma yaparak durumu inceledi. Otomobilin içerisinde yanan cesedin kimliğini tespit etmek için çalışmalar başlatılırken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Araç içerisinden çıkarılan ceset İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına koyularak Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu

SESİ DUYAN VATANDAŞ, İTFAİYEYİ ARADI

Olayın görgü tanıklarından olan bir vatandaş, "Evde oturuyorduk, ben yatmıştım arkadaşım eşini bırakmaya gitmişti. Bir patlama oldu sese dışarı çıktık. Bir baktım araba yanıyor. Ben de su attım itfaiyeye haber verdik. Ben eve geldiğimde arabanın içerisinde bir kişi vardı şuan yanan arabanın içerisinde birisi olup olmadığını bilmiyorum. Bir anda patlama sesleri oldu. O andan itibaren köpeğimle birlikte dışarı çıktım." dedi.

Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu

Kaynak: İHA

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