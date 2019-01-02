Yanan Araçta Uyuya Kalan Alkollü Sürücüyü Böyle Kurtardı

Rusya'nın Sochi kentinde, sürücüsünün direksiyon başında uyuya kaldığı araçta yangın çıktı. Motor kısmı alevli şekilde yanan ve yavaş yavaş araca yayılan yangını fark edenler araçtaki sürücüyü son anda kurtardı.

Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, bir başka sürücünün koşarak aracın yanına geldiği görülüyor. Önce hızla cama vuran adam, sürücünün uyanmadığın görünce camı kırıyor ve adamı kolundan tutarak dışarı çıkarıyor.

Yetkililer, adamın sarhoş olduğunu, yanan aracın ise olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldüğünü belirtti. - Rusya

Kaynak: DHA