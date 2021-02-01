Yanan 2 katlı evin enkazında yaşlı kadın aranıyor

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde toprağa dökülen soba küllerinin içerisindeki közlerin rüzgar nedeniyle samanlığa sıçramasıyla çıkan yangında 2 katlı ev yandı. Evin enkazında, yangın sırasında dışarı çıkmayı başaramayan Şükriye Yavaş (80) aranıyor.

Gölcük ilçesi Nüzhetiye Mahallesi'nde Osman Yavaş (83), sobadan çıkan kül ve közleri evin bahçesindeki toprak alana döktü. Ancak rüzgar nedeniyle közler savrulup, evin yan tarafındaki samanlığı sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın 2 katlı binaya da sıçradı. Osman Yavaş kendisini dışarı atarken, eşi Şükriye Yavaş ise alevlere teslim olan evden çıkamadı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, evin enkazında Yavaş'a ulaşmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner GÜLEZER