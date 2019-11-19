Yamaç ve Azer'in dövüş sahnesi Çukur'a damga vurdu

19.11.2019 08:11 | Son Güncelleme: 19.11.2019 08:37

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen Çukur dizisi dün akşam 76'ncı bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen anların yaşandığı bölüme Azer ile Yamaç'ın dövüş sahnesi damga vurdu.

"GÜLE GÜLE AZER"

Çukur'un son bölümünde Azer'in annesinin hayatını kurtaran Yamaç, babası İdris Koçovalı'nın ölümünde parmağı olduğunu düşündüğü Azer için harekete geçti. Azer ile Yamaç'ın teke tek dövüştüğü sahne izleyenleri ekrana kilitledi. Sakin başlayan hesaplaşma etraftaki eşyalarında kullanımı ile iyice sertleşti. Azer'i yere deviren Yamaç kızgın demir elinde, son darbe için hazırlandı. Yamaç'ın "Güle güle Azer, seni tanımak nadiren de olsa zevkti" sözü dikkat çekti. Yamaç elindeki kızgın demiri Azer'e batırmak için harekete geçti. Azer'in ölüp ölmediği ise henüz bilinmiyor.

CUMALİ'DEN DAMLA'YA BÜYÜK SÜRPRİZ

Çukur 76'ncı son bölümde; Seval'den, Cumali'nin hala mekana gittiğini öğrenen Damla sinirlense de ama Sultan'a çaktırmamaya çalışıyor. Damla'nın bu hallerini gören Saadet ise işi şakaya vuruyor. Pavyona sinirle dalan Damla gördüğü manzara karşısında şok oluyor. Sevdiği kadının doğum gününü unutmayan Cumali, Damla'ya sürpriz doğum günü hazırlıyor.