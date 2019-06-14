Yalova'da gözyaşlarına boğan karne töreni!

Yalova'da karne töreni, görev yaptığı okulun önünde kaza geçirerek hayatını kaybeden Aysel öğretmenin sınıfında yapıldı. 37 yaşında okul yolunda hayatını kaybeden Aysel Akın'ın Mevlana İlkokulu'ndaki 4B sınıfında yapılan karne töreninde öğrencileri gözyaşı döktü.

Geçirdiği kaza anı minibüslerin güvenlik kamerasına yansıyan iki çocuk annesi Aysel Akın (37), 29 Mayıs tarihinde Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mevlana İlkokulu'na gitmiş, indiği minibüsten yolun karşısına geçerken başka bir minibüsün kendisine çarpması sonucu hayata gözlerini yummuştu.

Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü, karne törenini Aysel öğretmenin görev yaptığı Mevlana Okulu'nda 4B sınıfında yapma kararı aldı. Aysel öğretmenin öğrencileri, ellerinde çiçeklerle öğretmenlerinin fotoğrafının bulunduğu masasına çiçek bıraktı. Gözyaşı döken öğrenciler tahtaya ise "Canım öğretmenim, Allah mekanını cennet eylesin. Kalbimizdesin" diye yazdı.

ONUNLA BİRLİKTE KARNE ALAMADIK

Aysel öğretmenin öğrencisi Yağmur Mülayim, öğretmenini anlattı. Mülayim, "Bugün karne günümüz. Öğretmenimizin yanımızda olmasını çok isterdik. Vefat ettiği için onunla birlikte karne alamadık. O yüzden çok üzgünüz. Öğretmenim hiç kimsenin kalbini kırmazdı. Boş zamanlarını bile kendisiyle geçirmek yerine bizimle geçirirdi. Kimse onun yerini benim kalbimde alamaz. Çok üzülüyorum onun için. Keşke yanımızda olsaydı ama nasip olmadı. Birinci dönemde o çok üzülmüştü. Kendisi de bana söylemişti. Demişti ki 'sen teşekkür alırsan gerçekten havalara uçacağım' demişti. Yanımda söylemişti bunu. Şimdi 'teşekkür' alacağım" dedi.

Diğer öğrenci Nurcan Deniz ise, "Öğretmenimizin yerini kimse alamaz. O çok iyi biriydi. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımızı okutmak için çok çabalıyordu. Çok üzüldük. Keşke ölmeseydi" diye konuştu. Yalova Valisi Muammer Erol ile Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da tören nedeniyle okula geldi. Vali Erol, Aysel öğretmenin 18 öğrencisine karnelerini takdim etti.

ÖĞRENCİLERİ SİNEMAYA GÖTÜRMEK İSTERKEN ACELE ETMİŞ

Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun da öğrencilere yönelik bir konuşma yaptı. Tosun, "Öğretmeninizi ağlayarak değil çok çalışarak kitap okuyarak onu yaşatacağız. Öğretmenimizi unutmayacağız. Öğretmenimizin yapmak istediklerini gerçekleştirerek onları sevdiğimizi gösterebiliriz. Bu vesile ile Aysel Akın öğretmenimizi rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Öğretmeninize karşı sorumluluğunuz çok çalışarak kitap okumak. Sizler için çok büyük emek verdi. Sizleri sinemaya götürmek için koştururken vefat etti. Onun ruhunu şad etmek istiyorsak çok çalışacaksınız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Öğrenciler, karne töreninin ardından öğretmenlerinin masasına çiçek bıraktı. Öğrenciler, öğretmenleri için de dua okudu.

Kaynak: DHA