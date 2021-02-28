Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı (2)
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Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı (2)

28.02.2021 17:58 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:02
Yalova'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı (2)

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIYalova'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yalova'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Cem Mete OKUR/YALOVA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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