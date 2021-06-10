Yalova'da müsilaj kıyı ve açık denizde yer yer etkisini sürdürüyor
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Yalova'da müsilaj kıyı ve açık denizde yer yer etkisini sürdürüyor

Yalova'da müsilaj kıyı ve açık denizde yer yer etkisini sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Marmara Denizini etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), Yalova merkez ve denize kıyı ilçelerdeki bazı alanlarda rüzgarın etkisiyle dağılırken yer yer etkisini sürdürüyor.

Marmara Denizini etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası), Yalova merkez ve denize kıyı ilçelerdeki bazı alanlarda rüzgarın etkisiyle dağılırken yer yer etkisini sürdürüyor.

Müsilajın görüldüğü Marmara kıyısındaki kentlerden Yalova'da, merkez, Altınova, Çınarcık ve Armutlu ilçeleri sahilleri drone ile havadan görüntülendi.

Kent merkezi ve Altınova kıyıları ile açık denizde etkisini sürdürdüğü görülen müsilajın, özellikle Taşköprü belde sahilinde yoğun olarak birikmesi kayıtlara yansıdı.

Altınova tersaneler bölgesi kıyılarında da zaman zaman etkili olan müsilajın, rüzgarın etkisiyle açık denize sürüklendiği gözlendi.

Kentin önemli turistik merkezlerinden Çınarcık ve Armutlu ile Esenköy beldesi sahil kesimlerinde ise müsilajın etkili olmadığı ancak açık deniz yüzeyinde aralıklarla biriktiği görüldü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediyelerin destek verdiği müsilaj temizleme çalışmaları ise kentte devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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