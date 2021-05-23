Market çalışanı maske uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedildi
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Market çalışanı maske uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedildi

Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, maske takmadığı için uyardığı müşteri tarafından darbedilen market çalışanı tedavi altına alındı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, maske takmadığı için uyardığı müşteri tarafından darbedilen market çalışanı tedavi altına alındı.

Sahil Mahallesi'ndeki markete gelen kimliği belirsiz kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran çalışanlardan Barış Alacahan'a (33) saldırdı.

İşitme engelli olduğu öğrenilen ve saldırganın yumruk darbesiyle burnu kırılan Alacahan, Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Marketin güvenlik kamerası kayıtlarında, iş yerinin giriş bölümündeki manav reyonunda bulunan Alacahan'ın, yumruklu saldırı sonucu yere düştüğü görülüyor.

Market çalışanı maske uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedildi
Market çalışanı maske uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedildi
Market çalışanı maske uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedildi
Market çalışanı maske uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

Markete giren müşteri 'maske takın' diyen market çalışanının burnunu kırdı
Markete giren müşteri "maske takın" diyen market çalışanının burnunu kırdı
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