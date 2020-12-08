Yalova'da 3 kişinin tutuklandığı silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

YALOVA'da, geçen cuma günü husumetli 2 grup arasında yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 Aralık Cuma günü saat 12.00 sıralarında Süleymanbey Mahallesi, Kurtuluş Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre husumetlilerinin iş yerine gelen 2 şüpheliye iş yerinden ateş açıldı. Şüphelilerin de karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma yaşanırken taraflar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SİLAHLI ÇATIŞMA GÜVENLİK KAMERASINDAPolis ekipleri ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemi alırken bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerası incelemeye alındı. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni güvenlik kamerası görüntülerinde iş hanından çıkan ve sokakta yürüyen 2 kişiye iş hanından silahla ateş edilmesi, sokakta bulunan vatandaşların panik halinde kaçması ile 2 şüphelinin de silahla karşılık verdiği görülüyor.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu S.K., E.Ö.K., E.Y., O.M., A.Y. ile karşı tarafta bulunan Ç.Y. ve B.B. gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin üst aramasında olayda kullanıldığı öğrenilen 3 adet tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.??? Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden E.O.K., Ç.Y., ve E.Y. tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR