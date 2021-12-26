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Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Ayten Işık - Haberler | Yerel

- Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yaşlı adam evinde ölü bulundu Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Muzaffer Doğan, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

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GAZİANTEP (İHA) - - Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Araban ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Muzaffer Doğan, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Muzaffer Doğan yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Bir süredir yaşlı adamdan haber almayan yakınları, yaşlı adamın Kale Mahallesindeki yaşadığı eve geldi. Tüm çabalarına rağmen eve giremeyen yaşlı adamın yakınları, polis ve acil sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde yaşlı adamın cansız bedenini buldu. Evli ve 5 çocuk babası olan Muzaffer Doğan'ın cenazesi Araban Mezarlığı morguna kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / Ayten Işık - Son Dakika Haberleri

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