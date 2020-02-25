Yalnız ailesinin acı günü
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Yalnız ailesinin acı günü

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Özel Kalem Müdürü İsmail Uslu'nun kayınvalidesi Salime Yalnız vefat etti.

25.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:50
Yalnız ailesinin acı günü

Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Özel Kalem Müdürü 'nun kayınvalidesi Salime Yalnız vefat etti.


Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Salime Yalnız'ın (74) cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Cenaze namazına ETSO Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın, ETSO Yönetim Kurulu üyeleri, basın mensupları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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