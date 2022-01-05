Yalıhüyük'te kaybolan koyunları jandarma ekipleri drone ile arıyor - Haberler
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Yalıhüyük'te kaybolan koyunları jandarma ekipleri drone ile arıyor

Yalıhüyük'te kaybolan koyunları jandarma ekipleri drone ile arıyor
AA / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Yalıhüyük'te Ziya Akyol'a ait kaybolan koyunları bulmak için jandarma drone ile arama yapıyor.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Yalıhüyük'te Ziya Akyol'a ait kaybolan koyunları bulmak için jandarma drone ile arama yapıyor.

Çalışmalar sırasında Bağlar mevkisinde biri yaralı olmak üzere 23 koyun bulundu. 4 koyunun boğularak öldüğü bildirildi.

Bağlar mevkisinde Yalıhüyük, Ahırlı ve Bozkır jandarmasından oluşan ekipler drone ile kayıp 11 koyun için arama çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalara Yalıhüyük Belediye ekipleri de destek veriyor.

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AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri

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