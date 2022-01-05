Yalıhüyük'te kaybolan koyunları jandarma ekipleri drone ile arıyor

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Yalıhüyük'te Ziya Akyol'a ait kaybolan koyunları bulmak için jandarma drone ile arama yapıyor.

Çalışmalar sırasında Bağlar mevkisinde biri yaralı olmak üzere 23 koyun bulundu. 4 koyunun boğularak öldüğü bildirildi.

Bağlar mevkisinde Yalıhüyük, Ahırlı ve Bozkır jandarmasından oluşan ekipler drone ile kayıp 11 koyun için arama çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmalara Yalıhüyük Belediye ekipleri de destek veriyor.

AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet