Yalı, Yunus ve Topselvi Kültür Merkezi Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleşti

? Kartal Belediyesi tarafından yapılan 'Yalı, Yunus ve Topselvi Kültür Merkezi Projesi'nin tanıtım toplantısına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, projeyle ilgili detaylı bilgi verdi.

? Kartal Belediyesi tarafından yapılan 'Yalı, Yunus ve Topselvi Kültür Merkezi Projesi'nin tanıtım toplantısına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, projeyle ilgili detaylı bilgi verdi.

Kartal Belediyesi'nin kültür sanat alanında hayata geçirdiği Yalı, Yunus ve Topselvi Kültür Merkezi Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in daveti ile gerçekleştirilen buluşmaya Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İYİ Parti Kartal İlçe Sekreteri Nalan Pehlivan, basın mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve bölge sakinleri katıldı. Yüksel, inşaat çalışanları ile birlikte çalışmaları kontrol ettikten sonra projeyle ilgili bilgi verdi.

'3 MAHALLENİN İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEK BİR YAPI'

Yüksel, 'Seçim dönemine girdiğimde, en çok konuştuğum projelerden biriydi. Çünkü mahallemizin hem kültür sanat anlamında faaliyetleri yürütülebilmesi için hem de çocuklarımızın, gençlerin ve kadınların eğitim anlamında faaliyetlerini sürdürebilmeleri için hem de taziye günlerinde insanların acılarını paylaşabileceğimiz bir ortam da yaratabilmek için bu projeyi hayata geçirmek önemliydi. Aslında toplumun her kesimi için kütüphanesiyle, eğitim alanlarıyla tiyatro ve sinema etkinliklerinin gerçekleşeceği kültür sanat merkeziyle bir yapı inşa ediyoruz. 3 mahallenin ihtiyacını karşılayabilecek bir yapı' diye konuştu.

'2022'DE BİTMESİNİ PLANLIYORUZ'

Projenin 2022'de bitmesinin hedeflediklerini belirten Yüksel, '25 Kasım 2020'de ilk kazmayı vurmuştuk. Arkadaşlarımız, binanın güvenliğini sağlamak için 200'e yakın fore kazık dikti. Hafriyat çalışmaları derken bugün temel atma seviyesine geldik. 70 beton mikserine yakın, 600 metreküplük bir beton dökülecek. Ardından temel atılacak. Mutluyuz tabii ki. Kartalımıza hayırlı uğurlu olsun. Projenin önümüzdeki yılın sonuna kadar bitmesine ilişkin talimatları verdim. Bu yılın sonuna kadar kaba inşaat bitme noktasına gelebilirse çok daha iyi olacak. Final olarak 2022'nin sonunda projemizi gerçekleştirmek ve açılışını yapmak istiyoruz' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı