Yalancılar ve Mumları 3. Tanıtımı 30 Eylül Perşembe FOX'ta!
Yalancılar ve Mumları ilk bölümüyle 30 Eylül Perşembe 20.00'de FOX'ta!
Yalancılar ve Mumları ilk bölümüyle 30 Eylül Perşembe 20.00'de FOX'ta!
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Oyuncular:
Elçin Sangu (Meliha)
Ceren Moray (Elif)
Feyyaz Duman (Yakup)
Şafak Pekdemir (Şebnem)
Burcu Gölgedar (Leyla)
Melike Güner (Şerife)
ve
İsmail Demirci (Engin)
İlker Kızmaz (Hasan)
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