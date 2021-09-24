Yalancılar ve Mumları 3. Tanıtımı 30 Eylül Perşembe FOX'ta! - Haberler
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Yalancılar ve Mumları 3. Tanıtımı 30 Eylül Perşembe FOX'ta!

DailyMotion.com - Haberler | TV

Yalancılar ve Mumları ilk bölümüyle 30 Eylül Perşembe 20.00'de FOX'ta!

Yalancılar ve Mumları ilk bölümüyle 30 Eylül Perşembe 20.00'de FOX'ta!

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Oyuncular:

Elçin Sangu (Meliha)

Ceren Moray (Elif)

Feyyaz Duman (Yakup)

Şafak Pekdemir (Şebnem)

Burcu Gölgedar (Leyla)

Melike Güner (Şerife)

ve

İsmail Demirci (Engin)

İlker Kızmaz (Hasan)

#YalancılarVeMumları #MedYapım #YeniDizi

Yalancılar ve Mumları 3. Tanıtımı 30 Eylül Perşembe FOX'ta!
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