Yakutiye zabıtası marketleri denetledi - Haberler

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Yakutiye zabıtası marketleri denetledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Yakutiye zabıtası marketleri denetledi

Yakutiye Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler üzerine marketlerde etiket ve fiyat denetimi başlattı.

Yakutiye Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetler üzerine marketlerde etiket ve fiyat denetimi başlattı.

Yakutiye Belediyesi zabıta ekipleri son zamanlarda şikayetlerin artması üzerine başta zincir marketler olmak üzere ilçe genelindeki gıda satıcılarına yönelik denetimlerini artırdı. Yapılan denetimlerde; raflardaki etiket ile kasa çıkışlarının birbirine uyup uymadığı incelenirken, aykırılık tespit edilen gıda satıcılarına 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunun 77. ve 78. Maddelerine istinaden tespit tutanağı tanzim edilerek Ticaret İl Müdürlüğü'ne gönderildiği bildirildi.

Zabıta Ekiplerinin bundan sonra da denetim ve kontrollerine aralıksız devam edeceği açıklandı. - ERZURUM

Yakutiye zabıtası marketleri denetledi

Yakutiye zabıtası marketleri denetledi

Yakutiye zabıtası marketleri denetledi

Yakutiye zabıtası marketleri denetledi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yakutiye Belediyesi, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

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