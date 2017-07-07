Yakutiye Gençlik Merkezi'nden Akademi Çalışması

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi bu kez sporcularla Akademi çalışmalarında buluştu. Judocular ve boksörlere Has Oda'da değerler eğitimi verildi.



Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi bu kez sporcularla Akademi çalışmalarında buluştu.



Yakutiye Gençlik Merkezi yıl boyunca gerçekleştirmiş olduğu akademi çalışmalarına bu kez sporcuları dahil etti. Antrenörler Erdoğan Dönmez yönetimindeki judocuları ve Mustafa Kalkan ile Muhsin Köylü'nün boksörlerini konuk eden Yakutiye Gençlik Merkezi adeta gençlerle has odada buluşmanın keyfini yaşadı.



Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz ve Erzurum Müftülüğü vaazları tarafından anlatımı gerçekleştirilen projede genç sporcularla Dini İlimler Akademisi kapsamında Efendimizin Hayatı, güvenirliği konusu ile Erzurum İl Müftülüğü Vaazı Sinan Cansever'in iyi bir Müslüman'ın özelliklerini konu edindiği sohbette sıcak bir söyleşi ortamı oluşturuldu.



Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde bulunan yaklaşık 300' e yakın Gençlik Merkezinde başlatılan uygulamada gençler Dini İlimler Atölyesi, Değerler Atölyesi, Sosyal Bilimler Atölyesi, Dini İlimler Atölyesi, İnovasyon Atölyesi, Dil Bilimleri Atölyesi ve Kişisel Gelişim alanlarında kendilerini geliştirme imkanı buluyor.



Yakutiye Gençlik Merkezi ise yıl içinde yaptığı akademi çalışmalarında ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan toplamda 4000'e yakın öğrenciye dokunabilmenin mutluluğunu yaşıyor.



Gençlik Merkezleri Koordinatör Müdürü Zülküf Yılmaz, Gençlik Liderimiz Yaser Taşkesenlioğlu'nun öncülüğünü yaptığı projede yaz ayları Yaz Spor Okulları sebebiyle sporcuların akademi çalışmalarından faydalanmasını istediklerini bu anlamda bütün antrenörlere bilgi vererek katılımın gönüllülük esaslı olduğunu belirtti. Projeye duyarlılıklarından dolayı Judo antrenörü Erdoğan Dönmez ve Boks Antrenörleri Mustafa Kalkan ile Muhsin Köylü'ye teşekkür eden Yılmaz, diğer antrenörlerin de projeye dahil olmalarının kendilerini mutlu edeceğini ifade etti. - ERZURUM