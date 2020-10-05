Yaktığı anıza düşerek öldü
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Yaktığı anıza düşerek öldü

05.10.2020 22:36 | Son Güncelleme: 05.10.2020 22:40
Yaktığı anıza düşerek öldü

SAMSUN'da yaktığı anıza dengesini kaybederek düşen Mustafa Yılmaz (73), hayatını kaybetti.

SAMSUN'da yaktığı anıza dengesini kaybederek düşen Mustafa Yılmaz (73), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kavak ağaçlarının kesiminin ardından anızları temizlemek için ateş yakan Mustafa Yılmaz, dengesini kaybederek alevlerin arasına düştü. Yılmaz'ın yardım çığlıklarını duyarak bahçeye gelen vatandaşlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde tek ayağı protez olan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. 


- Samsun
Yaktığı anıza düşerek öldü
Yaktığı anıza düşerek öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Emin COŞKUNDERE

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