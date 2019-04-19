Yakışıklı Şarkıcı Murat Boz, Dominik'e Gitti!

'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Murat Boz, Survivor programı için Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı'nın yanına gitti.

"ASLI ENVER KISKANMASIN"

Yakışıklı şarkıcı Murat Boz, Dominik tatilinden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Murat Boz fit vücuduyla özellikle kadın hayranlarını heyecanlandırdı. Murat Boz'un fotoğrafına yorum yapan bir takipçisi, "Çok yakışıklısın." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Üstsüz poz vermişsin dikkat et Aslı Enver kıskanmasın." yorumunu yaptı.

ÖNCE ÇIKARDI SONRA TEKRAR TAKİBE ALDI

Ünlü şarkıcı Murat Boz Hadise'yi sosyal medya hesabının takibinden çıkarıp daha sonra tekrar takibe almıştı. Popçunun bu hamlesi aşkı Aslı Enver'in kıskançlık krizine girdiğini düşündürmüştü.