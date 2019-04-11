Yakışıklı Oyuncu Mert Fırat, Suriyelilere Ders Verdi!
En son Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisiyle ekranlara gelen yakışıklı oyuncu Mert Fırat, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında düzenlenen "Suriyelilere dil eğitimi" dersine konuk olarak Suriyeli öğrencilere zamirleri anlattı.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamında Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kilis, Konya, Mersin ve Şanlıurfa'daki Halk Eğitim Merkezlerinde 52 bin Suriyeliye Türkçe kursları verilmeye başlandı. Bu kapsamda İstanbul'daki Zeytinburnu Halk Eğitimi Merkezi'nde Türkçe öğrenen Suriyelilere Mert Fırat ziyaret gerçekleştirdi.
"EN BÜYÜK ENGEL DİL SORUNU"
Dersin bir bölümünde eğitmenlik yapan Fırat, "Suriyeli bireylerin ev sahibi toplum ile uyum içinde yaşamasının, kendi hayatlarını kazanmasının önündeki en büyük engel, dil sorunu. Aynı dili konuşmanın pek çok kolaylığı beraberinde getireceğine inanıyorum." dedi.
YORUMLAR (42)
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biz gitsinler diyoruz bunlar iyice yerleştiriyorlar giderlermi bulmuşlar ekmek su elektirik devletten ben olsam bende gitmemCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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HELAL OLSUNCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Göndermeye niyetleri yok hala kurs açıyorlar yeter artık gitsinler istemiyoruzCevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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Göndermeye niyetleri yok hala kurs açıyorlar yeter artık gitsinler istemiyoruzCevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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Göndermeye niyetleri yok hala içimize karışsınlar diye kurs veriyorsunuz yeter artık gitsinler memleketlerineCevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır